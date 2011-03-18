CHP 41 ilde ön seçim yapacak

T24 - Ergenkon tutuklusu olan Başken Üniversitesi eski rektörü Haberal’ın CHP üyeliği kabul edildi. CHP yönetimi 41 ilde ön seçim yapma kararı aldı. CHP ayrıca tüm büyük kentlerde de merkez yoklaması yapacak.



Kılıçdaroğlu bu kez oy kullanabilecek



İki yıldır hastanede olan ve geçen hafta cezaevine gönderildiğinde yeniden hastalanan Ergenekon tutuklusu Prof. Mehmet Haberal’ın CHP üyeliği kabul edildi.

Başkent Üniversitesi’nin eski rektörü olan Haberal, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyordu.



41 ilde ön seçim yapılacak

CHP yönetimi 41 ilde ön seçim yapma kararı aldı. CHP ayrıca tüm büyük kentlerde de merkez yoklaması yapacak.

Belediyeler yerine üyelerle yapılacak olan ön seçim ana muhalefetin güçlü olduğu bölgelerde yani Ege ve Trakya'da ağırlıklı olarak yapılacak.

Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa da ön seçim için adı geçen iller arasında.

Bazı illerde hem ön seçim hem de merkez yoklaması yapılacak. Örneğin Tekirdağ'da birinci sıradaki aday kontenjandan belirlenecek, ikinci ve üçüncü sıraları ise ön seçim belirleyecek.







CHP, Sağlar ve Çapan’a kapıyı kapadı

CHP’de geri dönüş başvurusu yapan 41 kişiden Fikri Sağlar, Gürbüz Çapan, Bülent Korucu ve Deniz Kurtoğlu’na ret cevabı verildi.



CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa seçilmesinin ardından parti küskünlerle barışmaya başlamıştı.

CHP’den ayrılan 41 geri dönüş başvurusundan 4’ü kabul edilmedi.

Başvurusu reddedilen isimler şunlar; Fikri Sağlar, Gürbüz Çapan, Bülent Korucu ve Deniz Kurtoğlu.



