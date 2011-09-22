-CHP "Güngör Yurdakul" teklifini TBMM'ye sundu TBMM (A.A) - 22.09.2011 - CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, hükümlülerde olduğu gibi tutuklulara da yakınlarının hastalanması durumunda izin verilmesini öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığına verdi. Dibek, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanun teklifi hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Teklifi hakkında bilgi veren Dibek, hükümlüler hangi haklara sahipse, tutukluların da bu haklara sahip olması gerektiğini, bunların insani haklar olduğunu söyledi. Tutuklu Doğan Yurdakul'un kanser hastası olan eşi Güngör Yurdakul'u hastalığı sırasında göremediğini ve eşiyle vedalaşamadığını belirten Dibek, herkesi üzen görüntüler oluştuğunu kaydetti. Dibek, bu durumun bir daha yaşanmaması için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Teklife göre, tutukluya, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin, yaşamsal tehlike oluşturacak önemli, ağır hastalıklarının belgelenmesi koşulu ya da ölümü halinde izin verilecek. Tutukluya verilecek izinde, Cumhuriyet Başsavcısının önerisiyle, Adalet Bakanlığının onayı aranacak. Mevcut kanunda 2 gün olan izin süresi 10 güne çıkarılacak; böylece tutuklu, hasta yakınıyla görüşebilecek ya da cenazeye katılabilecek. Tutuklu, izin süresi içerisinde göstereceği adreste kalabilecek. Teklifin gerekçesinde, yakın dereceli akrabaların ölümüyle tutuklulara verilen iznin yetersiz olduğunun, son günlerde yaşanan Güngör Yurdakul olayıyla açığa çıktığı belirtildi. Doğan Yurdakul'un tutuklu olduğu için eşini ölmeden son kez göremediği, yaşanan bu ve benzeri olayların kamu vicdanında büyük yara açtığı ifade edildi. Bu durumun yasal bir düzenlemeyi zorunlu kıldığı belirtildi.