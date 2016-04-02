"CHP, 3 milyon 210 bin parti bayrağı ve flamanın ücretini ödemedi"

CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde bir tekstil firmasına yaptırdığı 3 milyon 210 bin parti bayrağı ve flamanın ücretini ödemediği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bursa'da bayrak kumaşı ve imalatı konusunda faaliyet gösteren şirket, 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP için çeşitli boy ve ebatlarda 3 milyon 210 bin parti bayrağı ve flaması yaptı. Tekstil şirketi, 2011 yılından itibaren CHP'ye ürettiği parti bayrağı ve flamaları teslim ediyordu. Yine 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde tekstil firmasına parti bayrağı siparişi yapıldı. Hazırlanan yaklaşık 3 milyon 210 bin çeşitli boy ve ebatlardaki ürün, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 27 Ocak, 12 Şubat ve 17 Mart 2014 tarihlerinde teslim edildi.

"Sadece 100 bin lira ödediler"



Tekstil firması, toplam 2 milyon 302 bin 131 lira tutan alacağı için kestiği faturaları CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Karaoğlu ile Metin Bulut'a verdi. CHP'nin o dönemki İstanbul İl Başkanı ve şu anki milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Mehmet Diribaş tarafından tekstil firmasına 100 bin lira ödeme yapıldı. Ancak iddiaya göre, tekstil firmasının bakiye 2 milyon 202 bin 131 lira tutarında alacağı, aradan geçen iki yıla rağmen ödenmedi.

"Ödenek yetersizliği nedeniyle parasını alamadı"



Şirket, alacağı için önce CHP İstanbul İl Başkanlığı, ardından CHP Genel Merkezi ile bazı görüşmeler yaptı. İddiaya göre, tekstil firmasına "ödenek yetersizliği" nedeniyle ödeme yapılamadığı bilgisi verildi. Bir süre daha alacağı için bekleyen tekstil firması, CHP'nin borcunu ödememesi üzerine bu defa noterden 4 Şubat 2016 tarihinde ihtarname çekti.

Salıcı: Bayrakları genel merkez sipariş etti, biz teslim aldık



İhtarnameye 16 Şubat 2016 tarihinde cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "İhtara konu borcun kaynağı olan ve yerel seçimlerde kullanılan parti bayraklarının imalatı için muhatap şirkete tarafımdan (CHP İl Başkanı olarak) herhangi bir sipariş verilmemiştir. Bu konu tekstil firması tarafından bilinmekte ve ihtarda da kabul edilmektedir. Borcun kaynağı bayraklar, Genel Merkez tarafından sipariş edilmiş, sadece İl Başkanlığımıza teslim yapılmıştır. Seçim döneminde bu tür bayrak gibi seçim malzemeleri Genel Merkez tarafından sipariş edilip İl Başkanlığımıza teslimi yapılmaktaydı. Bu durum partinin rutin işleyişidir. Bu nedenle borcu kabul etmiyorum. Muhatap şahsım değil siparişi veren Genel Merkezdir" diyerek borcu kabul etmedi.

"Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve onayı yok"



CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Oğuz Kaan Salıcı'nın borcu kabul etmemesi üzerine tekstil şirketi bu defa, CHP Genel Merkezi ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ihtarname gönderdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek de 15 Şubat 2016 tarihinde tekstil şirketine cevap ihtarnamesi gönderdi. Cevap ihtarnamesinde parti bayrağı ve alacağı için CHP Genel Başkanının ihtarnameye konu edilmesini anlamlandırmanın kabul edilemez olduğunu belirten avukat Çiçek, "Bu kapsamda müvekkilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Başkanı olduğu partinin söz konusu iddialara ilişkin olarak hiçbir bilgisi, onayı, icazeti ve muvafakati bulunmamaktadır" dedi. 2 milyon 202 bin liralık alacağı için muhatap bulamayan tekstil şirketi, şimdi yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

"Bize nazikçe kapıyı gösterdiler"



Daha önce CHP'den yine iş aldıklarını belirten şirket ortaklarından Mehmet Efe, "2011 yılında da CHP ile çalışmamız oldu. İstenilen siparişi teslim ettikten sonra ödememizi aldık. 2014 yerel seçimlerinde ise gelen talebi karşıladık. Toplamda 3 milyon 200 bin adet bayrağı 2 aylık süreç içerisinde sevk ettik. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 5 TIR ile bütün bayrakları teslim ettik. Ama ödemenin genel merkezden yapılacağı ifade edildi. Ankara ise bize, 'bayrakları kime teslim ettiyseniz ödemenizi ondan talep edin' diyerek nazikçe kapıyı gösterdi" diye konuştu.

"Bazı kişiler bizleri tehdit etti"



Toplamda alacakları paradan şuana kadar sadece 100 bin liralık kısmını aldıklarını belirten Efe, "CHP İstanbul İl Başkanlığı bize, bu parayı ödeyeceklerini ama ödenek yetersizliğinden dolayı bunu gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ama belli aralıklarla ödemeyi yapacaklarını da ifade ettiler. Bu süreç içerisinde biz de üzerimize düşen görevi yaptık. Ama 2 yıl geçmesine geri kalan 2 milyon 200 bin liralık bakiyeden hiç ödeme yapılamadı. Biz de avukatımız vasıtasıyla gereken yerlere ihtarname çektik. Bazı kişiler olumlu yaklaşırken, bazı kişiler ise bizlere tehdit etmeye kalktı. Bu ticari bir borçtur. Böyle tehdit telefonları almak bizleri derinden üzmüştür" dedi.