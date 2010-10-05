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Politika

CHP, 12 EYLÜL DÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ TBMM (A.A)

05 Ekim 2010 19:29

-CHP, 12 EYLÜL DÖNEMİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ TBMM (A.A) - 05.10.2010 - CHP, 12 Eylül 1980 darbesi öncesi ve sonrasında yaşananların nedenleri ile sorumlularının belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 1980 öncesi süreçte şiddet ve kargaşanın yoğun şekilde yaşandığı ifade edildi. 12 Eylül 1980'de yapılan müdahaleyle şiddet, kargaşanın daha da arttığı, Türkiye'de uzun yıllar izleri silinmeyecek etkiler ortaya çıkardığı belirtildi. Gerekçede, tüm toplum üzerinde yaratılan baskıların yıllarca devam ettiği, 12 Eylül döneminde başta yaşam hakkı olmak üzere, bir çok temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği ifade edildi.  Darbenin bedelinin bireysel ve toplumsal olarak çok ağır şekilde uzun yıllar ödendiğinin kaydedildiği gerekçede, ''12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde toplumsal çatışmayı doğuran, şiddet ve gerginliği tetikleyen olaylarla, darbe dönemi ve sonrasında yaşananların nedenleri ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz'' denildi.

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