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Politika

CHP, 1 ayda 3 kurultay birden yapacak

CHP, 7 Haziran'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) alınan karar doğrultusunda, 34. Olağan Kurultayı'nı ise 17-18 Temmuz'da gerçekleştirecek

17 Haziran 2012 15:21

En son 2004'te yapılan Kadın Kurultayı'nın 11.'si 8 Temmuz'da, 8 yıl aradan sonra toplanan Gençlik Kurultayı 24 Haziran'da, 34. Olağan Kurultay ise 17-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
 
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), 29 Şubat'taki toplantısında, 11. Kadın Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi için aldığı karar doğrultusunda Haziran ayı içerisinde ilçe ve il kongrelerini tamamlamayı hedefleyen kadın kolları, kurultay takvimini de belirledi.

En son 2004'te toplanan Kadın Kurultayı'nın 8 Temmuz Pazar günü, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda toplanması kararlaştırıldı.

Kurultayda seçilecek kadın kolları genel başkanı, 2004 yılından bu yana göreve seçilerek gelen ilk başkan olma özelliğini de taşıyacak.

CHP 13. Olağan Gençlik Kurultayı da 24 Haziran Pazar günü, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapılacak. 8 yıl aradan sonra toplanan Gençlik Kurultayı'nda seçilecek kişi, yıllar sonra seçimle görev alan ilk başkan olma özelliğini taşıyacak.


Büyük kurultay 17-18 Temmuz'da


CHP, 7 Haziran'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) alınan karar doğrultusunda, 34. Olağan Kurultayı'nı ise 17-18 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen CHP'nin 16. Olağanüstü Kurultayı'nda kabul edilen yeni tüzüğe göre gerçekleşecek.

Partinin yeni tüzüğüne göre, Genel Başkanlığa aday olabilmek için üye tam sayısının en az yüzde 10'unun yazılı önerisi gerekecek. Yeni tüzüğe göre, şu anda 80 kişiden oluşan PM üye sayısı da 60'a inecek.

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