Chomsky'den Erdoğan'a: Katil!

Dünyaca ünlü Amerikalı dilbilimci Prof. Noam Chomsky, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı "katil" diye niteledi.

Güneydoğudaki operasyonların ve sokağa çıkma yasaklarının son bulması talebiyle "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlere destek verdiği için bazı kesimler tarafından eleştirilen Chomsky, tartışmayla ilgili Al Jazzera’ye mülakat verdi. Diken'in çevirisine göre Chomsky, “Erdoğan hiç şüphe yok ki Kürtlere saldırıyor, sonu gelmeyen, baskıcı tedbirler uyguluyor. Siz adına ne derseniz deyin… Ben katil derim… Tabii ki bir katil… Son derece otoriter bir rejim söz konusu… 1990’ların korkunç politikalarını yeniden oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Chomsky’nin PKK konusundaki pozisyonu, Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki gerilim hakkındaki değerlendirmesinin de yer aldığı söyleşinin ilk bölümü bu akşam TSİ 21:30’da Al Jazzera’de yayınlanacak. İkinci bölüm ise 29 Ocak’ta yine aynı saatte gösterilecek.

Erdoğan Türkiye'ye davet etmişti

Bildiriye imza atan akademisyenleri 'hain', 'terör destekçisi' ve 'cahil' olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chomsky'yi bögedeki operasyonları devlet heyetiyle izlemesi için Türkiye'ye davet etmişti. Chomsky ise T24'e verdiği demeçte, şu yanıtı vermişti:

"Türkiye, Erdoğan’ın birçok yoldan yardım ettiği IŞİD’i suçluyor, diğer taraftan IŞİD’den çok da farkı olmayan El Nusra’yı desteklerken. Ve Erdoğan, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan ana güç olan Kürtlere karşı işlediği suçları lanetleyen kişileri suçluyor. Başka bir yoruma ihtiyaç var mı?"