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Dünya

Chomsky: Medya, şirketler tarafından kitleleri bastırmak için kullanılıyor

'Medya yapay ihtiyaçlar oluşturuyor, insanları atomlara ayrıştırıyor'

23 Temmuz 2015 12:28

ABD 'li dilbilimci, tarihçi ve siyaset yorumcusu Noam ChomskySputnik ile konuşarak medyanın güncel durumunu değerlendirdi. Chomsky, büyük Batılı medya şirketlerinin bilinçli olarak insanların 'zihinlerini manipüle ettiklerini, alışkanlıklarını ve düşüncelerini değiştirdiklerini' söyledi.

Medyanın yapay ihtiyaçlar yarattığını, insanları atomlara bölüştürdüğünü ve ayrıştırdığını söyleyen Chomsky, insanların "tüketimci, itaatkar ve siyasal elitleri rahatsız etmeyecek 'doğru' fikirleri taşır hale" getirildiğini belirtti.

Sol'un haberine göre, New York Times ve Washington Post gibi büyük medya şirketlerinin amacının bu olduğunu belirten Chomsky, medyanın 'az sayıda yöneten elite hizmet ettiğini' ifade etti.

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