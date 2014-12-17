Noam Chomsky: Basın özgürlüğüne saldırı Türkiye'nin gerilemesine işarettir

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonuna dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Yazılı bir açıklama yapan dünyaca ünlü filozof, dilbilimci ve tarihçi Prof. Noam Chomsky, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin basın özgürlüğüne karşı yapılan bir başka büyük saldırı olduğunu söyledi.

Zaman'dan Orhan Akkurt'un haberine göre Noam Chomsky, 'Erdoğan'ın eylemleri, bu milenyumun başlarında kazanılan demokratik gelişmelerin tersine, basın özgürlüğüne saldırı, daha otoriter ve baskıcı bir topluma sebep olarak Türkiye'nin gerilemesine işarettir.' dedi.