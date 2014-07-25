Chomsky: ABD, Filistin'deki katliama destek oluyor, hesap vermeleri lazım

Dünyaca ünlü ABD'li düşünür Noam Chomsky, İsrail'e karşı güçlü tavır alan ve Filistinlilere yapılan haksızlığı kabul etmek istemediğini açıkça söyleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Chomsky, AA muhabirine, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

Tüm dünyanın bugün uluslararası toplumdan çok şey beklediğini ifade eden Chomsky, uluslararası toplumun var olmadığını, sıradan insanlar için bir "aldatma ve yanılsama" olduğunu ifade etti.

"Uluslararası toplum" ifadesinin anlamı olmayan boş bir söylem olduğunu belirten Chomsky, "Bugün dünya devletleri, her şeyi sadece kendi ulusal çıkarları için yapıyorlar. ABD de kendi stratejik çıkarlarından dolayı İsrail'i destekliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) de Gazze'de bugün neler olup bittiğini pek umursamıyor. Arap dünyası derin bir şekilde bölünmüş ve bir şey yapmak için güçsüzdür" diye konuştu.

Chomsky, "İsrail'e karşı güçlü tavır alan ve Filistinliler'e yapılan haksızlığı kabul etmek istemediğini açıkça söyleyen tek ülke Türkiye'dir" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en büyük sorumluluğu ABD'nin taşıdığını vurgulayan Chomsky, ABD'nin Filistinlilere yapılan katliamlara ve öldürmelere doğrudan karıştığını savundu. Chomsky, şunları kaydetti:

"ABD, İsrail'e verdiği askeri, siyasi, diplomatik ve ideolojik destekle net ve açık bir şekilde Filistinliler'in öldürülmesine karıştı. İsrail, Filistin halkı üzerinde şiddet yapmak için bugün ABD'nin en modern ve en yıkıcı silahını kullanıyor. Bu yüzden ABD'nin Filistinliler'e yapılan katliamlara ve öldürmelere doğrudan karıştığını söyleyebiliriz. Dökülen Filistin kanı için hesap vermesi lazım."

ABD İsrail'e verdiği destek, Müslümanlar arasında ‘Antiamerkanizm’e sebep oldu

ABD'nin bu olaylardan sonra İslam dünyasını, onlarla samimi dostluk kurmak istediğine ikna etmesinin zor olacağını söyleyen Chomsky, ABD'lilerin İsrail'e verdikleri destekle bugün dünyadaki Müslümanlar arasında derin bir "Antiamerikanizm"e kendilerinin sebep olduklarını dile getirdi.

Chomsky, sözlerine şöyle devam etti:

"Önceki ihanetler ve bu olaylardan sonra ABD İslam dünyasında ve Müslümanlara 'sizinle samimi diyalog ve iş birliği istiyoruz' nasıl diyecek bilmiyorum. Bu gerçekten ikiyüzlülüğün en üst seviyesidir. ABD Müslüman dünyasına bir kez daha ihanet etti. Bundan sonra da ABD ile Müslüman ülkeler arasında iş birliği çok daha zor olacak".

Dünyadaki büyük güçlerin ya da büyük organizasyonların hiç birinin açık bir şekilde Filistin'in yanında durmak istemediğine dikkati çeken Chomsky, özellikle Avrupa'nın Gazze'deki krizin çözüme ulaşması için hiç bir şey yapmadığının altını çizdi.

Chomsky, "Birleşmiş Milletler (BM) de Gazze'deki krizin çözülmesi için hiç bir şey yapmıyor. AB'nin, ABD siyasetine karşılık vermesi için cesaret ve birliğe ihtiyacı var. Zaten, yayımladıkları bazı açıklamalar dışında, Gazze'de bugün neyin olup bittiğini pek umursamıyorlar. Fransa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protestoları yasaklamakla da bunu gösterdi" diye konuştu.

İnsanların bugün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını BM tarafından durdurulmasını beklememesi gerektiğini, çünkü BM'nin büyük küresel güçlerin emrinden çalıştığına da işaret eden Chomsky, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar BM'den Gazze'deki savaşı durdursun gibi çok şey bekliyor. Bu imkansızdır çünkü BM dünya siyasetinden bağımsız ve güçlü bir faktör değildir, bunu herkes bilmeli. BM sadece gücü elinde olan büyük dünya güçlerinin söylediklerini yapıyor. ABD mesela, İsrail'in Filistin'e yaptığı katlimları durduran her kararı veto ederdi."