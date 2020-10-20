Chill-out müziğin ünlü isimlerinden DJ Jose Padilla hayatını kaybetti

Chill-out müziğini ilk çalanlardan biri olan ünlü İspanyol DJ Jose Padilla, 64 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Facebook sayfasında yapılan duyuruda ünlü DJ’in İbiza’daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “O artık gitti ve İbiza’nın gün batımı bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ancak Padilla’nın güzel müziği her zaman bizimle kalacak” ifadeleri yer aldı.

Padilla, 1990’lı yıllarda gece kulüplerinin popüler olduğu dönemlerde dans ve müzik sevenleri chill-out müziğiyle tanıştırmıştı.