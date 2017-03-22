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Kültür-Sanat

Chill Out Festival'in programı belli oldu

Festival bu sene 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Fotoğraf: Elif Tanverdi

22 Mart 2017 19:04

Bu sene 20-21 Mayıs tarihlerinde Life Park’ta gerçekleşecek Chill Out Festival’inde sahne alacak isimler açıklandı.

Festivalin tarihindeki en geniş kapsamlı müzik seçkisine sahip programda Akatana, Alafia, Atom, Baby Vulture, Be Svendsen, Burnt Friedman, Canson, Chaim, Culde De Song Cymande, Dollkraut, Hubble, Hyenah, Jacques Jose Gonzalez, Jigurtha, La Yegros, L’imperatrice, Masayoushi Fujita & Jan Jelinek, Matthias Meyer, Mop Mop, Moscoman, Nicola Cruz, Oceanvs Orientals, Pattern Drama, Petre Inspirescu, Romare, Sainte Vie, Satori, Sebastian Casanova, Skye & Ross (Morcheeba), The Tiger Lillies, Tony Allen & Afrobeat Orchestra, Unders, Al York, Cantanca, Cem&RG, Islandman, Kıyı Müzik, Nusaibin, Mayor, Rain Lab, Soul Sisters, Styl-ist, Valley's Echo ve Violations Radio performans gösterecek.

İki gün boyunca devam edecek festivalin biletleri 196 TL olarak belirlendi. Biletler Biletix’ten temin edilebilecek.

 

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