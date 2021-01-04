T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Children of Bodom kurucusu, solisti ve gitaristi Alexi Laiho hayatını kaybetti

04 Ocak 2021 16:18

Finlandiyalı melodik death metal grubu Children of Bodom'un kurucusu, solisti ve gitaristi Alexi Laiho 41 yaşında hayatını kaybetti. Laiho'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müzisyenin "uzun süreli sağlık sorunları" sebebiyle geçen hafta Helsinki'de öldüğü belirtildi.  

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Laiho, 1993'te kurduğu Children of Bodom grubuyla Finlandiya'da ve metal müzik camiasında önemli yer edindi. Ülkesinin en çok satan gruplarından olan Bodom'u 2019'da dağıtan Laiho, 2011 yılında Guitar World dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 metal gitaristinden biri seçilmişti. 

Laiho, Children of Bodom grubuyla 10 stüdyo ve 2 canlı albüme imza attı.

ETİKETLER

children of bodomlaihometalgrupsolistgitarist
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24