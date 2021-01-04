Children of Bodom kurucusu, solisti ve gitaristi Alexi Laiho hayatını kaybetti

Finlandiyalı melodik death metal grubu Children of Bodom'un kurucusu, solisti ve gitaristi Alexi Laiho 41 yaşında hayatını kaybetti. Laiho'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müzisyenin "uzun süreli sağlık sorunları" sebebiyle geçen hafta Helsinki'de öldüğü belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Laiho, 1993'te kurduğu Children of Bodom grubuyla Finlandiya'da ve metal müzik camiasında önemli yer edindi. Ülkesinin en çok satan gruplarından olan Bodom'u 2019'da dağıtan Laiho, 2011 yılında Guitar World dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 metal gitaristinden biri seçilmişti.

Laiho, Children of Bodom grubuyla 10 stüdyo ve 2 canlı albüme imza attı.