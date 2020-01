Cher feminist kliple döndü

Cher, 12 yıl aradan sonra yeni albümü 'Closer to the Turth' ile müziğe dönüyor.

Albümünün ilk klibini de, ilk kez Haziran ayında ‘The Voice’ yarışmasının finalinde söylediği şarkı Woman's World'e çekti.

Cher klipte gazete kağıtlarından yapılmış bir perukla görülüyor. Klip boyunca iki farklı peruk daha kullanan Diva, şarkıya hâkim olan feminist tavrı yansıtacak şekilde klibinde farklı ülkelerden kadın dansçıya yer vermiş.

67 yaşındaki yıldızın yeni albümünden bir diğer şarkı, Lady Gaga’yla beraber yazdığı ‘The Greatest Thing’ de bir hafta önce internete sızmıştı. Grammy ve Oscar sahibi şarkıcı, ‘Believe’, ‘I Got You Babe’, ‘If I Could Turn Back the Time’ gibi şarkılarıyla listelerin vazgeçilmez isimlerinden olmuştu.

Yeni albüm 14 Ocak'ta yayınlanacak.