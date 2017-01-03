Chelsea'nin Kjaer inadı

Stoper arayışlarını sürdüren Premier Lig lideri Chelsea'nin Monaco forması giyen Sidibe ve Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'den birini transfer etmek istediği öğrenildi.



İtalya’da La Gazzetta’nın haberinde Chelsea menajeri Antonio Conte’nin transfer listesi sunduğu belirtildi.

Oscar’ın Çin’e satışı nedeniyle 60 milyon Euro kazanan Chelsea’de Conte’ye 70 milyon Euro'ya yakın bir bütçe sunulduğu aktarıldı. İtalyan teknik adamın transfer listesini tek tek hazırladığı aktarıldı.

Conte’nin defanstaki ilk hedefinin Simon Kjaer olması dikkatlerden kaçmadı. Monaco’lu Sidibe ile beraber, Kjaer’in defanstaki ilk iki alternatif olduğu vurgulandı.