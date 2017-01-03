Manchester United kendine geldi

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City ve Manchester United 20. haftayı galibiyetle kapatırken, lider Chelsea'nin en yakın takipçisi Liverpool deplasmanda puan kaybetti.

Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United'a karşı son iki sezonda oynadığı üç maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manchester United, deplasmandan üç puanla ayrıldı.



Feghouli'nin 15. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip karşısında 63. dakikada Mata ile öne geçen Manchester temsilcisi, 78. dakikada Ibrahimovic'in golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından tüm kulvarlarda 13 maçtır bileği bükülmeyen Manchester United, 2013 yılında 18 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alex Ferguson'dan bu yana en iyi performansına imza attı.



West Ham United karşısında galibiyet serisini altı maça çıkaran Manchester United, 39 puanla 6. sırada yer alıyor.

10 kişilik Manchester City 4 dakikada işi bitirdi

Deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Burnley'i ağırlayan Manchester City, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernandinho'nun 32. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekip, 58. dakikada Clichy ve 62. dakikada Sergio Agüero'nun golleriyle galibiyete uzandı. Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester ekibi, 42 puanla lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde yer alıyor.

Defoe, Liverpool'u iki penaltıyla durdurdu

Şampiyonluk adaylarından Liverpool, iki kez öne geçtiği mücadelede deplasmanda Sunderland ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

Liverpool. Sturridge ve Mane'nin golleriyle rakibine üstünlük sağlamasına karşın Jermain Defoe'nin her iki yarıda penaltıdan kaydettiği gollerle bir puana razı oldu.



Dün oynanan diğer maçlarda son şampiyon Leicester City deplasmanda Middlesbrough ile golsüz berabere kaldı. Everton sahasında Southampton'ı 3-0, West Bromwich Albion da evinde Hull City'i 3-1 mağlup etti.

Lige Bournemouth-Arsenal, Crystal Palace-Swansea City ve Stoke City-Watford maçlarıyla devam edilecek.