Chelsea'de John Terry Şampiyonlar Ligi'nden ümitli

Diego Costa'nın golüyle Arsenal deplasmanından 3 puanı çıkaran Chelsea'de, 4. sıradaki Tottenham ile puan farkı 14 oldu. Bitime 15 hafta kala bu farkın kapanıp kapanmayacağı tartışılır ama kaptan John Terry bunun imkansız olmadığını düşünüyor,

''Bu sene herkes herkesi yenebiliyor ve birlik olup güzel bir seri yakalarsak, kaybettiğimiz bir şey yok'' diyen kaptan Terry'e katılmayan bir kişi var, Guus Hiddink. Hollandalı teknik adama göre aradaki farkı kapatmak zor,

''Arada büyük bir fark var ama bunu başarsak da başarmasak da her zaman bu hırsı görmek istiyorum. Böyle bir deplasmana geldiğinizde insiyatifi elinize almalısınız ve bugün çocuklarla gurur duyuyorum'' dedi.

Wenger pes etmedi

Maçta yarattıkları fırsatlardan en azından bir beraberlik çıkarmaları gerektiğini söyleyen Arsene Wenger, hâlâ şampiyonluk yarışında olduklarını söyleyerek,

''Sonuna kadar çok sıkı bir yarış olacak'' dedi.