T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'de John Terry Şampiyonlar Ligi'nden ümitli

"'Bu sene herkes herkesi yenebiliyor ve birlik olup güzel bir seri yakalarsak, kaybettiğimiz bir şey yok"

25 Ocak 2016 00:35

Diego Costa'nın golüyle Arsenal deplasmanından 3 puanı çıkaran Chelsea'de, 4. sıradaki Tottenham ile puan farkı 14 oldu. Bitime 15 hafta kala bu farkın kapanıp kapanmayacağı tartışılır ama kaptan John Terry bunun imkansız olmadığını düşünüyor,

''Bu sene herkes herkesi yenebiliyor ve birlik olup güzel bir seri yakalarsak, kaybettiğimiz bir şey yok'' diyen kaptan Terry'e katılmayan bir kişi var, Guus Hiddink. Hollandalı teknik adama göre aradaki farkı kapatmak zor,

''Arada büyük bir fark var ama bunu başarsak da başarmasak da her zaman bu hırsı görmek istiyorum. Böyle bir deplasmana geldiğinizde insiyatifi elinize almalısınız ve bugün çocuklarla gurur duyuyorum'' dedi.

 

Wenger pes etmedi

 

Maçta yarattıkları fırsatlardan en azından bir beraberlik çıkarmaları gerektiğini söyleyen Arsene Wenger, hâlâ şampiyonluk yarışında olduklarını söyleyerek,

''Sonuna kadar çok sıkı bir yarış olacak'' dedi.

 

ETİKETLER

john terrychelseaşampiyonlar ligipremier ligguus hiddinkhaber

İlgili Haberler

Londra derbisinde Chelsea'ye 1-0 yenilen Arsenal günbegün eriyor

Rakibini ligde 5 sezondur yenemeyen Kuzey Londralılar, galibiyet hasretine son vermeyi başaramadı ve ligde 3. sıraya geriledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24