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Spor

Londra derbisinde Chelsea'ye 1-0 yenilen Arsenal günbegün eriyor

Rakibini ligde 5 sezondur yenemeyen Kuzey Londralılar, galibiyet hasretine son vermeyi başaramadı ve ligde 3. sıraya geriledi

25 Ocak 2016 00:16

Londra derbisinde zafer mavilerin oldu. Arsenal sahasında Chelsea'ye 0-1 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Premier League'in 23. haftasında Arsenal ve Chelsea karşı karşıya geldi. Rakibini ligde 5 sezondur yenemeyen Kuzey Londralılar, galibiyet hasretine son vermeyi başaramadı ve ligde 3. sıraya geriledi.

Mertesacker'in 18. dakikada Willian'ın şık pasında topla buluşan Deigo Costa'yı düşürdü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

23. dakikada Ivanovic'in sağ kanattan içeriye yolladığı psata Koscielny ve Gabriel'in arasında topa dokunanDiego Costa, Cech'i çaresiz bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1'lik Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.

57'de sakatlıktan dönen Alexis Sanchez, Joey Campbell'ın yerine oyuna girdi fakat 10 kişilik kalan takımına yeterli desteği sağlayamadı.

Chelsea, 1 kişi fazla olmanın avantajıyla maçın geriye kalan dakikalarında skoru korumayı başardı.

Arsenal 3 puan geriye düştü

Arsenal maç boyunca rakip kaleye 1 isabetli şut atabilirken, bu sonuçla beraber Leicester'ın 3 puan gerisine düştü.

Chelsea, 2 maç aradan sonra galibiyet alırken, Hiddinnk ile yenilmezlik serisini sürdürdü.

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