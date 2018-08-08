Chelsea Kepa'yı 80 milyon Euro'ya bitirdi

Chelsea, 23 yaşındaki kaleci Kepa Arrizabalaga için kulübü Athletic Bilbao'ya serbest kalma bedeli olan 80 milyon Euro'yu ödeyerek transferi gerçekleştirdi. Kepa böylelikle dünyanın gelmiş geçmiş en pahalı kalecisi oldu.

Brezilyalı eldiven Alisson, geçtiğimiz aylarda 72.5 milyon Euro karşılığında liverpool renklerine bağlanarak Buffon'un uzun yıllardır elinde bulundurduğu unvanı eline geçirmişti.

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Öte yandan, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın da kısa süre içinde Real Madrid'e imza atması bekleniyor. 26 yaşındaki kalecinin yaklaşık 35 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga'nın yolunu tutması bekleniyor.