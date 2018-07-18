İtalyan basını duyurdu; Alisson Becker 75 milyon Euro'ya Liverpool'da

Roma'nın Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in, Liverpool'a transfer olduğu belirtildi.

Transfer haberlerini ilk defa duyurmasıyla bilinen İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Liverpool, bu haftanın başından beri süren pazarlıklar sonunda Roma ile 75 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İngiliz devinin, Brezilyalı file bekçisiyle yaptığı anlaşmanın ayrıntıları henüz bilinmiyor. Resmi açıklamanın beklendiği transferde, imzaların haftasonu atılması bekleniyor.

Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Alisson, futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanını alacak. Liverpool, futbol tarihinin en pahalı savunma oyuncusunun ardından, en pahalı kaleci transferine de imza attı. Geçtiğimiz ocak ayında Virgil van Dijk için 84 milyon euro ödeyen Kırmızılar, tarihin en pahalı defans oyuncusu transferine imza atmıştı.

Alisson'un adı, Thiabut Courtois'yı Real Madrid'e satmaya hazırlanan Chelsea ile de anılıyordu.