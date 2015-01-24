Che Guevara'nın kızı: Babam sağ olsaydı, ABD ile görüşmelere destek verirdi

ABD ile Küba arasında 53 yıl önce kesilen ilişkilerin yeniden canlanmaya başlaması hakkında konuşan Che Guevara'nın kızı Dr. Aleida Guevera, 'Babam sağ olsaydı görüşmelere destek verirdi' dedi.

Vancouver'da bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Che Guevara Konferansı'na katılmak üzere Kanada'ya giden Aleida Guevara, Küba ile ABD 'nin yakınlaşmasını olumlu karşıladığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, tercümanı aracılığıyla gazetecilere konuşan Guevara, babasının, "ABD insanlığın en büyük düşmanıdır" sözünün hatırlatılması üzerine, "İnanıyorum ki babam sağ olsaydı, görüşmelere açık olurdu" dedi.