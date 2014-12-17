ABD ve Küba ilişkilerinde tarihi adım

ABD Başkanı Barack Obama, Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile yaptığı görüşme sonrasında, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girileceği belirtildi.

Beyaz Saray üst düzey yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Küba'da yasa dışı yollardan internet erişimini genişletme girişiminde bulunduğu için 2009'dan beri hapiste olan ABD'li iş adamı Alan Gross, Küba ile varılan mutabakat neticesinde serbest bırakıldı.



Yetkili, Gross'un insani sebeplerden dolayı Washington'ın isteğiyle Küba hükümeti tarafından bırakıldığını kaydetti. Gross, ABD uçağı ile Küba'dan ayrılırken, söz konusu anlaşma çerçevesinde ABD'de tutuklu bulunan üç Kübalı da salıverildi.

İki ülke arasında ilişkileri normalleştirmek için ticaret ambargosunun kaldırılması ve karşılıklı olarak elçilik açılması planlanıyor.