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Bilim / Teknoloji

Chat uygulamaları, SMS mesajlarının önüne geçti

Cep telefonu ile anında sohbet imkanı tanıyan mesaj uygulamaları, ilk kez SMS mesajlarının önüne geçti

29 Nisan 2013 18:57

Informa adındaki araştırma şirketinin açıklamasına göre 2012'de gönderilen cep telefonu mesajlarının sayısı günde 17,6 milyar oldu. Sohbet, ya da bir başka deyişle 'chat' uygulamalarından gönderilen mesaj sayısı ise günde 19 milyara ulaştı.

Bu durum, büyük olasılıkla en önemli gelir kaynaklarından biri SMS mesajları olan telefon operatörlerini etkileyecek. Informa'dan Pamela Clark-Dickson, bazı operatörlerin daha şimdiden gelir kaybına uğradıklarını söyledi.

Ovum adındaki bir başka araştırma şirketine göre, chat mesajları yüzünden 2012'de SMS'ten elde edilen gelir 23 milyar dolar azaldı. Informa, chat uygulamalarından gönderilen mesaj sayısının daha da artmasını bekliyor.

Buna göre 2014'de chat mesajı sayısının günde yaklaşık 50 milyar, SMS mesajı sayısının ise 21 milyarın biraz üzerinde olması bekleniyor. Ancak aradaki farka rağmen SMS mesajlarının sektörde önemli rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.

Zira chat uygulamaları genelde akıllı telefonları olan tüketiciler tarafından kullanılıyor. Oysa özellikle gelişmekte olan ülkelerde, normal cep telefonları ve dolayısıyla SMS mesajları daha yaygın.

BBC TÜRKÇE

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