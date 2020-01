Charlotte Türkiye'deki ilk konserini vermek için geliyor

Ünlü İngiliz aktris ve müzisyen Jane Birkin ile Fransız müzisyen Serge Gainsbourg’un kızı Charlotte Gainsbourg, 23 Haziran’da Maçka Küçük Çiftlik Park’ta sahne alacak. Gainsbourg, yeni albümü “Stage Whisper”ın turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye’de ilk konserini verecek olan Gainsbourg, müziğe ve sinemaya küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı.

Babasının bestesi olan Lemon Incest’te vokal yaptıktan sonra yine babasının imzasını taşıyan şarkılardan oluşan “Charlotte for Ever” isimli ilk albümünü henüz 15 yaşındayken müzikseverlerle buluşturdu. Gainsbourg, “The Songs That We Sing” adlı çalışmasıyla Rolling Stone’un 2007’nin En İyi 100 Şarkısı sıralamasında 78. sırada yer aldı.

Babası ünlü müzisyen Serge Gainsbourg’la başladığı müzik serüvenine 20 yıl ara verdikten sonra ikinci albümü “5:55”le geri dönen sanatçı; Fransız ikili Air, İngiliz müzisyen Jarvis Cocker, İrlandalı Neil Hannon ve Radiohead’in prodüktörü Nigel Godrich gibi önemli isimlerle birlikte çalıştı.

Oyunculuk alanında da başarılı bir isim olan Gainsbourg, 2009 yılında Cannes Film Festivali’nde Lars Von Trier’in yönettiği ‘’Antichrist”daki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.