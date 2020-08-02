Charlize Theron: Bir erkeğe ihtiyacım yok

Son olarak The Old Guard filmiyle hayranlarının karşısına çıkan yıldız oyuncu Charlize Theron, kızının kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğunu açıkladı. Theron, konuyla ilgili "Şu anda hayatımdan gayet memnunum. Bir erkeğe ihtiyacım yok" ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki Charlize Theron, katıldığı bir programda tek sevgilisinin kendisi olduğunu açıkladı. Theron, kızının kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğundan bahsetti.