Charlize Theron: Belki de erkekler konusunda beğenilerimi değiştirmeliyim

Yeni filmi “Tully”de üç çocuğuyla başa çıkmaya çalışan bir anneyi canlandıran Charlize Theron, kendi çocukları için her sabah 5.45'te kalktığını söyledi. "Kendime vakit ayırmazsam iyi bir anne olabileceğimi zannetmiyorum. Bence herkes kendine vakit ayırmalı" diyen Theron, bazı evliliklerde çocukların ilişkiyi zedelediğini düşündüğünü, ilişkinin acı çektiğini ifade etti.

Hayatına şimdiye kadar giren erkeklerin zor insanlar olduğunu söyleyen Theron, "Dürüst olmak gerekirse bütün erkek arkadaşlarım çok emek isteyen, zor insanlardı. Belki de erkekler konusunda beğenilerimi değiştirip yeniden denemeliyim" diye konuştu.

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtlayan Oscar’lı oyuncu Charlize Theron'un açıklamasının bir kısmı şöyle:

Çocuklarla sabah rutininiz nedir?

- Bizim sabahlarımız tam bir kaos! Büyük çocuğum okula servisle gitmeye başladı. Çok özgür bir çocuk. Ama bu özgürlüğün anlamı benim için sabah 7’ye 10 kala hazır olması anlamına geliyor.

Kaçta kalkıyorsunuz?

- 5.45’te alarm çalıyor. İşte o an kendimi asmak istiyorum ama maalesef kalkmaktan başka çarem yok. Ayaklarımda terliklerim, üzerimde pijamamla bazen dişlerimi bile fırçalamadan kahvaltılarını hazırlıyorum. Öğle yemeklerini hazırlayıp beslenme çantalarına koyuyorum. Ama o arada hep panik halindeyiz; “Otobüsü kaçıracağız”, “Otobüs gitti galiba”, “Ah geliyor, neyse ki gitmemiş”! Sonra ufaklığı bırakıyorum ve 7.30’dan sonra tek başıma kalıyorum.

Kaçta yatıyorsunuz peki?

- 20.45’te yatıyoruz. Çünkü sabahları kalkıp çocuklarımı kendim hazırlamayı seviyorum.

"Çok çalıştığımı farkedince yavaşlıyorum"

Çocuklar okulagittikten sonra neler yapıyorsunuz?

- Kendi hayatımı yaşıyorum. İşlerimi hallediyorum, ofisime gidiyorum, yeni projeler geliştiriyorum... O saatlerde kendimi buluyorum. Mesela bu sabah evden oldukça erken çıktım, çocuklar üzgün bir ifadeyle “Gitme” dediler.

Onlara annelerinin işe gittiğini, çalışmak zorunda olduğunu anlattım. Benim hayatımda da öncü kişi hep annem oldu.

O da her sabah kalktı, beni hazırladı, sonra işe gitti. Ondan gördüğüm bu gelenek üzerimde iz bıraktı. Şimdi aynı şeyi ben de çocuklarıma yaşatmak istiyorum.

İş ile ev arasında bu dengeyi kurmak zor olmuyor mu?

- Bazen çok çalışıyorum. O zaman ev ile iş arasında denge bozuluyor. Bunu fark edince hemen işlerimi yavaşlatıyorum. Denge çok önemli, o dengeyi bulmak zorundayız...

"Belki de erkekler konusunda beğenilerimi değiştirmeliyim"

◊ Gelelim yalnız anne olmak ve ilişkiler konusuna... Geçtiğimiz sene “Howard Stern Show”da iki çocuklu anne olarak ilişki yaşama konusunda karşılaştığınız zorluklardan bahsetmiştiniz. Şimdi durumlar nasıl?

- Biliyor musun; iki çocuğumda da ilk 2 yıl kesinlikle ilişkiye ihtiyaç duymadım. Vücut kimyam, aklım, beynim sadece anne olmakla tatmin oluyordu. Tabii sonra iş değişmeye başladı. Şimdi ufaklık 3 yaşında, artık bez derdi yok, daha rahatım... Ama dürüst olmak gerekirse bütün erkek arkadaşlarım çok emek isteyen, zor insanlardı. (Gülüyor) Belki de erkekler konusunda beğenilerimi değiştirip yeniden denemeliyim...

"Kendime vakit ayırmazsam iyi bir anne olamam"

Siz de gerçek hayatta onun kadar sabırlı mısınız?

- Çocuklardan önce sabırlı biri değildim. Kendimi yabancılara karşı sabırlı olmak zorunda hissetmedim hiç. Ama şimdi hayatımda iki küçük varlık var ve sabırlı olmak zorundayım. Çünkü çocuklar bunu öğretiyor. Onların sınırları yok... Şükürler olsun ki benim de bir Tully’m var; annem. Annemin yanı sıra ihtiyacım olduğunda çocuklarla ilgilenen arkadaşlarım da var. Kendime vakit ayırmazsam iyi bir anne olabileceğimi zannetmiyorum. Bence herkes kendine vakit ayırmalı...

"Bazı ilişkiler çocuklardan sonra acı çekiyor"

Filmde Ron Livingston’un canlandırdığı karakter gibi ilgisiz babalar hakkında neler düşünüyorsunuz?

- Filmin merkezi bizim ilişkimiz değil. Bu, Marlo’nun hikâyesi. Onun yaşadıkları, kafasından geçenler. Ama bu kadının bir de kocası var, o ne olacak? Üç çocuktan sonra aralarındaki ilişkinin nasıl bittiğini Diablo basite indirgemeden, çok güzel anlatmış. Ben de bazı evliliklerde çocukların ilişkiyi zedelediğini düşünüyorum. İlişki acı çekiyor, çünkü evde her şey çocuklara göre işliyor.