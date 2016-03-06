Charlie Sheen 55 bin dolar nafakayı fazla buldu



Amerikan People dergisinin haberine göre 50 yaşındaki ünlü oyuncu Charlie Sheen gelirinin radikal biçimde azaldığını gerekçe göstererek ikiz çocukları için ayda ödediği 55 bin doların çok fazla olduğunu söyledi. Dergi söz konusu haberi mahkeme belgelerine dayandırarak verdi. Sheen HIV pozitif olduğu için tedavi gördüğünü ve ayda 87 bin dolar kazandığını, tedavi masraflarının yüksek olduğunu dile getirdi. Mahkemenin Sheen'in çocukları için daha az nafaka ödeme talebini 13 Nisan'daki duruşmada görüşeceği belirtildi.

Sheen'in eski eşi Brooke Mueller eşinin Two and a Half Men dizisinde oynadığı sırada 2011 yılında ayda 613 bin dolar kazandığını ileri sürdü. People dergisi şubat ayındaki sayısında, Charlie Sheen'in eski eşleri Brooke Mueller ve Denise Richards'a ödediği nafaka miktarını azaltmayı istediğini ileri sürmüştü. Sheen Richards'dan olan kızlarına da ayda 55 bin dolar nafaka ödüyor.

Charlie Sheen geçen yıl yapılan testler sonucunda AIDS hastalığına sebep olan HIV pozitif taşıdığını açıklamıştı.