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Yaşam
Deutsche Welle

Charlie Sheen: "Evet, HIV taşıyıcısıyım"

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü Amerikan oyuncusu Charlie Sheen, HIV taşıyıcısı olduğunu itiraf etti.

17 Kasım 2015 20:13


Amerikan NBC televizyonunda bir sabah programına katılan ünlü oyuncu, „Gerçekten HIV taşıyıcısı olduğumu açıklamak üzere burada bulunmaktayım“ diye konuştu. Açıklamadan önce çok sayıda Amerikan medya kuruluşu Charlie Sheen’in itirafta bulunacağını yayınlamışlardı. Ünlülerin WEB sitesi „TMZ“, Sheen'in birçok kadınla cinsel ilişkide bulunduğu, ancak onlara HIV taşıdığını söylememeleri için para karşılığı anlaşmalar yaptığını öne sürdü. Sheen ise bu konuda hep açık olduğunu iddia etti.

Dizilerden en fazla para kazanan oyuncu

Dünyanın dizilerden en fazla para kazanan oyuncusu ünvanına sahip Sheen, alkol ve uyuşturucu taşkınlıklarıyla gündeme gelmiş ve 2011 yılında o zamana kadar başrol oynadığı komedi dizisi „Two and Half Men“den atılmıştı. Martin Sheen, ödül de almış olan „Platoon“ adlı savaş karşıtı sinema filmindeki boşrolü ve babası Martin Sheen ile birlikte oynadığı „Wall Street“ adlı filmdeki rolü ile dünya çapında ün yapmıştı.

Eski eşi Denise Richards, 2006 yılında ayrıldıktan sonra eşi Charlie Sheen'e HIV bulaştığını iddia etti. Sheen ve Richards çiftinin iki kızları var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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