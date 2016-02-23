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Kültür-Sanat

Charlie Hebdo'dan makale yarışması: Delilik, özgünlük ve saygısızlık istiyoruz

Yarışma 12 ile 22 yaş arasındakileri kapsıyor

23 Şubat 2016 01:10

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, 12 ile 22 yaş arasındakiler için başlattığı makale yarışmasında 'delilik, özgünlük ve saygısızlık' aradıklarını duyurdu.

Radikal'in haberine göre; geçen yılın Ocak ayında Yemen El Kaidesi’nin saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, 12 ile 22 yaş arasındakiler için bir makale yarışması başlattıklarını duyurdu. Dergiye yazı yazan Rusya doğumlu yazar Igor Gran, “Başvurulan makalelerde delilik, özgünlük ve saygısızlık istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Gran, “Kasvetlilerin Fransız edebiyatı üzerinde tekelinin olmasına izin veremeyiz” ifadesini kullandı. Le Parisien’e konuşan Charlie Hebdo editörü Laurent Sourisseau ise, saldırıların ardından gençlerden çok sayıda çizim aldıklarını açıkladı. Sourisseau, “Charlie cesaret eden bir dergi. Her şeyin hala mümkün olduğu bu çağda, gençlerin kısıtlamalarını bırakmalarına yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

En fazla iki sayfa olabilecek makaleleri Charlie Hebdo editörleri değerlendirecek ve üç kazanana bin euro para ödülü verilecek.

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