Paris'teki market saldırganı: IŞİD üyesiyim, o polisi ben öldürdüm

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir Yahudi marketine saldırı düzenleyen ve gerçekleştirilen polis operasyonunda öldürülen Amedy Coulibaly'ye ait bir video yayınlandı. Coulibaly yedi dakikalık videoda, IŞİD bayrağı önünde konuşuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüntülerdeki silahlı kişi, IŞİD üyesi olduğunu ve Paris'te 9 Ocak'taki saldırıda bir kadın polisi öldürdüğünü itiraf ediyor.

Associated Press'in haberine göre, radikal İslamcı örgütleri takip eden SITE Intelligence Group adlı kuruluş, videodaki kişinin Coulibaly olduğunu teyit etti.