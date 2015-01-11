Hamas'tan Charlie Hebdo saldırısına kınama

Hamas'ın Paris'te Charlie Hedbo dergisine düzenlenen ve 12 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadığı bildirildi. Açıklamada, "Netanyahu'nun Hamas ile küresel terörü ilişkilendirmeye yönelik girişimini de kınıyoruz" denildi.

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Fransa 'nın başkenti Paris'te Charlie Hedbo dergisine düzenlenen ve 12 kişinin öldürüldüğü saldırıyı kınadığı bildirildi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, Paris'teki saldırılar ile ilgili kesin konumunun, Müslüman Alimler Birliği'nin Paris'teki Charlie Hedbo dergisine düzenlenen saldırıyı kınaması ve hiçbir fikir ayrılığının öldürmeye bahane olmadığı yönündeki açıklaması ile uyumlu olduğunu vurguluyoruz. Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile küresel terörü ilişkilendirmeye yönelik girişimini de kınıyoruz. Bu girişimler boşunadır ve kimseyi inandıramayacaktır. Hamas Uluslararası toplumun Filistinli çocukları öldüren İsrail terörünü ele almasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Başkanlığını Yusuf el-Karadavi'nin yaptığı Dünya Alimler Birliği'nin Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhyiddin Ali Karadaği saldırının "çirkin" olduğu, Fransız yetkilileri ve halkının, dini ve fikri ne olursa olsun aşırılık karşısında birleşmesi gerektiğini ifade ederek, bu tür terör eylemlerinin Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında ayrılık ve fitneye bahane olmaması gerektiğini kaydetmişti.

Netanyahu Cuma günü, Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçisi Patrick Maisonnave ile bir araya geldiği görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, "Bu teröristler Paris'te gazetecileri vurdu, Suriye 'de yardım görevlilerinin başını kesti, Nijerya'da okula giden kız çocuklarını kaçırıp Irak'ta kilise bombaladı, Bali'de turistleri katlettiler, Gazze'den sivillere roket attılar, İran'da nükleer silah inşa etmek için uğraşıyorlar. IŞİD, Boko Haram, Hamas, Eş-Şebab, El-Kaide ya da Hizbullah farklı isimlere sahip olabilirler ama hepsi aynı nefret ve kana susamış fanatizm tarafından tahrik edilmektedir. Hepsinin amacı özgürlüklerimizi yok ederek, ortaçağ zulmünü üzerimize empoze etmektir" ifadelerini kullanmış, "Bu küresel mücadeledir, herkesin savaşıdır" diyen Netanyahu, yaşananları, "özgürlükle, barbarlık arasında savaş" olarak nitelendirmişti. (AA)