Charlie Hebdo karikatürü yayımlayan Alman gazetesine saldırı

Paris'teki Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından, Almanya’da Hamburger Morgenpost gazetesinin arşiv bölümüne dün gece saldırı düzenlendi. Gazeteye atılan Molotof nedeniyle arşivdeki bazı belgelerin yandığı belirtilirken, olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da, Hz. Muhammed karikatürlerini yayınladığı dönemde büyük tepki çeken Charlie Hebdo mizah dergisinin Paris’teki bürosuna geçen hafta düzenlenen saldırı sonucu 12 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Almanya’da Hamburger Morgenpost gazetesinin arşiv bölümüne dün gece saldırı düzenlendi. Gazeteye atılan Molotof nedeniyle arşivdeki bazı belgelerin yandığı belirtilirken, olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da, Hz. Muhammed karikatürlerini yayınladığı dönemde büyük tepki çeken Charlie Hebdo mizah dergisinin Paris’teki bürosuna geçen hafta düzenlenen saldırı sonucu 12 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.