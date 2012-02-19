Charlie Chaplin Fransız mı, Rus mu?

T24 - İngiliz istihbaratının Ulusal Arşiv’de erişime açılan dosyalarına göre Chaplin’in İngiltere’de doğmadığı, Fransız ya da Rus kökenli olabileceği belirtiliyor.



İngiltere Ulusal Arşivi, iç istihbarat teşkilatı MI5'ın dünyaca ünlü yönetmen, oyuncu ve yazar Charlie Chaplin ile ilgili yaptığı araştırmaların gizli belgelerini açıkladı.

Londra’da 1889 yılında doğduğu kabul edilen ve “Şarlo” olarak da bilinen efsanevi yıldızın, bu belgelere göre Fransız ya da Rus kökenli olabileceği söyleniyor. MI5, Chaplin’in 16 Nisan İngiltere’de doğduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.



'Komüniszm sempatizanı'



Habertürk'ün haberine göre; belgelerde, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) kurucusu J.Edgar Hoover’ın, “komünizm sempatizanı” olduğunu iddia ettiği Charlie Chaplin’in ABD’den sürülmesi için İngiliz istihbaratının yardımını istediği de ortaya çıktı.

“Modern Zamanlar” ve “Büyük Diktatör” filmleri nedeniyle, Chaplin’i “Bolşeviklerin Hollywood’daki sözcüsü” olarak nitelendiren FBI’ın bu isteği üzerine MI5, ünlü yönetmen hakkında o dönem çok detaylı dosya hazırlamış. Ulusal Arşiv’de erişime açılan bu dosyada “Chaplin’in rejim ve ülke için herhangi bir tehdit oluşturmadığı” belirtilmiş.