T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Charlie Chaplin Fransız mı, Rus mu?

MI5'ın dünyaca ünlü yönetmen, oyuncu ve yazar Charlie Chaplin ile ilgili yaptığı araştırmaların gizli belgelerini açıkladı.

19 Şubat 2012 17:05

 

T24 - İngiliz istihbaratının Ulusal Arşiv’de erişime açılan dosyalarına göre Chaplin’in İngiltere’de doğmadığı, Fransız ya da Rus kökenli olabileceği belirtiliyor.
 
İngiltere Ulusal Arşivi, iç istihbarat teşkilatı MI5'ın dünyaca ünlü yönetmen, oyuncu ve yazar Charlie Chaplin ile ilgili yaptığı araştırmaların gizli belgelerini açıkladı.

Londra’da 1889 yılında doğduğu kabul edilen ve “Şarlo” olarak da bilinen efsanevi yıldızın, bu belgelere göre Fransız ya da Rus kökenli olabileceği söyleniyor. MI5, Chaplin’in 16 Nisan İngiltere’de doğduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor.


'Komüniszm sempatizanı'


Habertürk'ün haberine göre; belgelerde, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) kurucusu J.Edgar Hoover’ın, “komünizm sempatizanı” olduğunu iddia ettiği Charlie Chaplin’in ABD’den sürülmesi için İngiliz istihbaratının yardımını istediği de ortaya çıktı.

“Modern Zamanlar” ve “Büyük Diktatör” filmleri nedeniyle, Chaplin’i “Bolşeviklerin Hollywood’daki sözcüsü” olarak nitelendiren FBI’ın bu isteği üzerine MI5, ünlü yönetmen hakkında o dönem çok detaylı dosya hazırlamış. Ulusal Arşiv’de erişime açılan bu dosyada “Chaplin’in rejim ve ülke için herhangi bir tehdit oluşturmadığı” belirtilmiş.

ETİKETLER

Charlie Chaplin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24