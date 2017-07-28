Charlie bebek bakımevinde ölecek

İngiltere'de tedavisi aylardır tartışma konusu olan 11 aylık Charlie Gard'ın son günlerini nasıl geçireceğine dair son kararı hâkim verdi. Tedavisi olmayan ve ender görülen genetik bir hastalıktan dolayı önümüzdeki birkaç gün içinde hayatını kaybetmesi beklenen bebeğin son günlerini nerede geçireceği yargı konusu haline gelmişti.

Hâkimin kararına göre hastanede müşahede altında olan bebek bir bakımevine transfer edilecek ve son günlerini doktor kontrolü eşliğinde burada geçirecek.

Mahkeme "mitokondriyal tükenme sendromu" ismindeki genetik hastalıkla mücadele eden Charlie'nin, bakımevine naklinin ardından hayatta kalmasını sağlayan suni solunum cihazından çıkarılmasına da hükmetti. Karara gerekçe olarak, ölümünden kaçış olmayan bebeğin solunum cihazına bağlı olarak yaşatılmasının kimsenin çıkarına olmayacağı yönündeki doktorların tavsiyesi gösterildi. Mahkeme kararında bakımevinin isminin gizli tutulmasına da hükmedildi.

Son birkaç ayda yaşanan ve tartışmalara neden olan yargı süreciyle ilgili olarak taraflar düşüncelerini son bir kez ifade etti.

Dünyanın en iyi çocuk hastanelerinden birisi olarak gösterilen Great Ormond Street Hastanesi çalışanları bu süreçte yaşananlardan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirirken, Charlie'nin annesi Connie Yates Çarşamba günkü duruşmadan sonra gözyaşlarına boğularak karar hakkında "Ya sizin çocuğunuz olsaydı? Umarım yaptıklarınızdan memnunsunuzdur" dedi.

Ölüm- kalım kararı kimin?

Bebeğin nasıl öleceğine karar verilmesi süreci ise hem İngiltere'de hem de başka ülkelerde büyük tartışmalara neden oldu.

Charlie'yi yaşatmak isteyen Connie Yates ve Chris Gard çifti, beyinde hasara ve kaslarda zayıflamaya neden olan bu genetik hastalığa bir çare bulmak için bebeklerini ABD'ye götürüp deneysel tedavi yöntemlerine başlamak istemişlerdi.

Sosyal medyadan geleneksel medyaya taşınan konu, ABD Başkanı Donald Trump ve Papa Françesko'nun da yorumlarıyla küresel çapta ilgi çekmişti. Tartışma, Charlie'nin geleceğine ailesinin mi, doktorların mı, yoksa devletin mi karar vereceği şeklinde etik ikilemlerin sorgulandığı bir platforma taşınmıştı.

Ailesi bebeğin geleceği üzerinde sadece kendilerinin karar verme hakkı olduğunu savunarak ABD'ye götürmek istemiş, ancak Charlie'nin tutulduğu Great Ormond Street Hastanesi doktorları bir işe yaramayacağı ve bebeğin çok daha fazla acı çekmesine neden olacağı gerekçesiyle bu talebe karşı çıkmışlardı.

Olayın yargıya intikal etmesiyle birlikte İngiltere'deki hukuk kurumları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hastanenin görüşleri doğrultusunda, bebeğin yaşam ünitesinden çıkarılarak doğal yollardan ölmesi gerektiğine karar vermiş ve bu karar bebeğin ailesini üzüntüye boğmuştu.

ABD'ye götürmek üzere açtıkları davadan vazgeçen ve Charlie'nin evde ölmesi için hastaneden çıkarılmasını isteyen ailenin bu isteği de reddedilmiş ve hâkim, bebeğin tutulduğu hastane yetkilileri ve ailesine bir karar vermeleri için Perşembe günü öğle saatlerine kadar süre vermişti.

Charlie'nin yaşatılmasını sağlayan suni solunum cihazının bakımevine götürülmesini isteyen ve en azından birinci doğum günü olan 4 Ağustos'a kadar yaşamasını isteyen ailenin bu son talebi de reddedildi ve bebeğin, kendisini hayatta tutan ünite olmaksızın bakımevine sevk edilmesine karar verildi.

Charlie'nin birinci doğum günü olan 4 Ağustos'a a kadar büyük bir ihtimalle hayatını kaybetmesi bekleniyor.

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AP,Reuters/ÇÖ,BK