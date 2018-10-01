Charles Aznavour hayata veda etti

Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti. Geçen ay Japonya'da konser veren ünlü sanatçı, 26 Ekim'deki Brüksel konseriyle yeni bir turneye başlamaya hazırlanıyordu.Şarkılarıyla tüm dünyaca tanınan Fransız sanatçı Charles Aznavour, 94 yaşında hayatını kaybetti. Fransa'daki evinde hayata gözlerini yuman ünlü ses sanatçısı ve söz yazarı, yaklaşık 80 yıllık kariyerde binden fazla şarkı yazıp 70 civarında filmde rol aldı.

İlerlemiş yaşına rağmen sahne almaya devam eden ve geçen ay Japonya turnesinden dönen Aznavour, 26 Ekim'de Brüksel'de vereceği konserle yeni bir turneye çıkmayı planlıyordu. Aznavour, geçen Mayıs ayında düşüp kolunu kırdığı için daha önce birçok sahne programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Aznavour, geçen Cuma günü Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, İsveç asıllı eşi Ulla Thorsell'in artık turneye çıkmayı bırakması yönündeki ısrarına rağmen konser vermeye devam edeceğini ve "sahnede ölmekten" mutluluk duyacağını söylemişti.

"Fransa'nın Sinatrası"

Sekiz dilde şarkı söyleyebilen Aznavour, Fransa'nın Frank Sinatrası olarak adlandırılıyordu. Ancak ABD'li sanatçıdan farklı olarak söylediği eserlerin güftesini kendi yazan Aznavour, evlilik ya da eşcinsellik konusundaki tabuları yıkan şarkı sözleriyle tanınıyordu.

Aznavour'un hayatının dönüm noktası, 1946 yılında Fransız sanatçı Edith Piaf ile tanışması olarak kabul görülüyordu. Piaf için sekiz yıl piyano çalan ve şarkı sözü yazan Aznavour, "Kaldırım Serçesi" takma isimli ünlü sanatçıyla Fransa ve ABD turnesine çıktı. Aznavour'u şarkılarını bizzat söylemesi için cesaretlendiren isim de Piaf oldu.

Kariyerinde Piaf'ın kanatları altında yükselmeye başlayan Aznavour'un albümleri dünya genelinde 180 milyondan fazla sattı. CNN ve Time'ın 1990'lı yılların sonunda internet üzerinden yaptığı ankette, yüzyılın eğlence sanatçısı seçildi.

Aznavour'un oynadığı son film, konusu 1915 olaylarıyla bağlantılı bir yapımdı. Ermeni kökenli sanatçı, 1915'te yaşananların soykırım olarak kabul edilmesi için uluslararası alanda yürütülen kampanyalara büyük destek vermişti.

Ünlü sanatçı, 22 Mayıs 1924'te Fransa'nın başkenti Paris'te Shahnour Varinag Aznavourian adıyla doğmuştu. Anne ve babası, 1920'li yıllarda Ermenistan'dan Paris'e kaçarak bir restoran açmıştı. Babası geçmişte Rus Çarı 2'nci Nikolay'a aşçılık yapmış olan Aznavour'un annesi ise oyuncuydu. Sanat hayatına atılmasında da annesinin rolü büyüktü.

Üç kez evlenen Aznavour'un bu birlikteliklerinden altı çocuğu vardı.

DW,dpa,AFP,rtr,AP/CÖ,ÇÖ

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