Channing Tatum ve Jenna Dewan boşanıyor

Aktör Channing Tatum ve eşi aktris Jenna Dewan boşanma kararı aldı. Ünlü çift ayrıldıklarını yaklaşık 7 ay önce açıklamıştı, fakat boşanma sürecine girmemişlerdi. Radar sitesine göre geçtiğimiz cuma günü, Dewan ayrılıklarını resmileştirmek için ''çözülemez farklılıklar" nedeniyle boşanma davası açtı.

Dewan'ın avukatı tek çocuklarının vekaletini ortak olarak paylaşmak istediklerini belirtti.

Çift, 9 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını ortak bir paylşımla açıklamışlardı. Açıklamada ''birbirlerini ilk günkü kadar sevdiklerini, ama şimdilik farklı yollar takip etmeleri gerektiğini '' yazmışlardı.