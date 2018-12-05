Chanel, artık hayvan kürkü ve timsah derisi kullanmayacak

Fransız giyim markası Chanel, ürünlerinde hayvan kürkü ve hayvan derisi kullanmama kararı aldığını duyurdu.

Şirket sözcüsü tarafından salı günü CNN'e yapılan açıklamada, Fransız moda evinin ürünlerinde bundan böyle kürk ve timsah ya da yılan gibi hayvanların derilerini kullanmayacağını belirtti.

Sözcü, söz konusu kararın markanın etik standartlarını koruma kararının bir parçası olduğunu belirtti ve bahsi geçen ürünlerin elde edilmesinin moda evinin ilkelerine uymadığını açıkladı.

“Tedarik zincirlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz”

"Chanel'de tedarik zincirlerimizi sürekli gözden geçiriyoruz" diyen sözcü, "Bu bağlamda, etik standartlarımıza uyan derileri tedarik etmenin git gide zorlaştığını deneyimledik" ifadelerini kullandı.

Sözcü ayrıca markanın yeni politikasının yeni nesil yüksek kaliteli ürünler yaratma konusunda fırsatlar yarattığını da açıkladı.

“PETA'da şampanyalar patlıyor”

ABD merkezli hayvan hakları örgütü PETA'nın Genel Müdür Yardımcısı Tracy Reiman da, CNN'e yaptığı açıklamada kürk ve deri kullanımına son veren Chanel'e teşekkür ederek "Chanel'in kararı sonrasında PETA'da şampanyalar patlıyor" dedi ve "Uzun yıllar boyunca PETA, lüks ve moda uğruna hayvanların katledilmemesi için çağrıda bulundu, şimdi sıra Louis Vuitton gibi diğer markalarda" ifadelerini kullandı.

Şirket, kurucu Coco Chanel'in ölümünden 12 yıl sonra görev alan, şirketin halihazırdaki yaratıcı direktörü Karl Lagerfeld'in tasarımlarında hayvan derileri kullanıyordu.

Chanel'in bu adımı ise Gucci'nin tasarımlarında hiçbir hayvanı kullanmama açıklamasından sonra geldi.

Tasarımcı Giorgio Armani de, 2016 yılında yaptığı açıklamada, markalarının tasarımlarında hayvan kürkü kullanmayacağını açıklamıştı.