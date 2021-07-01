Chadwick Boseman'sız Black Panther 2'nin çekimleri başladı

2018'de vizyona giren ve büyük hasılatlar elde etmiş olan Black Panther'ın devam filminin çekimlerine başlandı. Filmde ana karakteri canlandıran Chadwick Boseman geçen yıl ağustos ayında hayatını kaybetmişti.

Webtekno'nun haberine göre, Chadwick Boseman’ı içermeyecek olan ikinci Black Panther filminin çekimlerine başlandığı duyuruldu. Bilgileri aktaran Marvel Studios Başkanı Kevin Fiege, film hakkında yorumda bulundu.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Fiege, Chadwick olmadan bunun çok duygusal olduğunu fakat bu filmi, Chadwick’i gururlandıracak şekilde yapacaklarını söyledi. Bilgilere göre ilk filmin kilit rollerini taşıyan Danai Gurira ve Letitia Wright gibi oyuncular, ikinci filmde de aynı rollerini canlandıracaklar. Elbette Black Panther’in kendisi hariç.

Buna ek olarak Marvel, dijital ortamda oluşturulmuş bir Chadwick Boseman modeli kullanmayacağını ve Boseman’ın yerini doldurmaya çalışmayacağını belirtmişti. İlk film, verdiği mesajlarla, kostüm tasarımıyla ve daha birçok yönüyle izleyenler tarafından sevilmişti.

İkinci filmin 8 Temmuz 2022 tarihinde sinemalarda yerini alması bekleniyor.