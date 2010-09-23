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Yaşam

CEZAYİR'DE TÜRK FİLMLERİ HAFTASI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2010 13:13

-CEZAYİR'DE TÜRK FİLMLERİ HAFTASI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği (UKSD) tarafından gerçekleştirilecek ''Cezayir'de Türk Filmleri Haftası'' kapsamında Türk yapımı 6 film, Cezayir halkı ile buluşacak. UKSD Başkanı Tuğrul Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'in başkenti Cezayir'de, düzenlenecek Türk Filmleri Haftası'nın bu akşam bir gala ile başlayıp, 27 Eylül Perşembe günü sona ereceğini söyledi. Proje ile Cezayir ve Türk halkları arasında yeni bir yakınlaşma hedeflediklerini belirten Tuna, şunları kaydetti: ''Proje kapsamında 6 Türk filmi vizyona girecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile yürütülen projede, 'Romantik Komedi', 'Nefes', 'Hokkabaz', 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Mommo Kız Kardeşim', 'Neşeli Hayat', filmleri Cezayir halkına ücretsiz olarak gösterilecek. Cezayir'de bu akşam saat 19.00'da Kozmoz Sinema Kompleksinde yapılacak galaya, Cezayir'in siyaset ve iş dünyasından isimler ve sanatçılar katılacak.'' Tuna, UKSD'nin, Cezayir ile ilgili kültür sanat projelerini Türkiye'ye getirip Türk kamuoyuna tanıtmayı da hedeflediğini sözlerine ekledi.

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