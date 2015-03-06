Cezayir'de İslamcıların karşı çıktığı kadına şiddet yasası kabul edildi

Cezayir’de İslamcı kesimin tepkisine rağmen, kadına karşı şiddeti önlemek için yeni bir yasa çıkarıldı.

Yasaya göre, eşlerini yaralayan erkekler 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Ölüm vakalarında ise mahkeme ömür boyu hapis cezası verebilir. Eşlerinin izni olmadan onların parasına el koyan erkekleri ise 2 yıl hapis cezası bekliyor.

Muhafazakâr milletvekilleri aile hayatına müdahale ettiği ve İslam’a karşı olduğu gerekçesiyle yasaya karşı çıkıyor.

200 bin kadın şiddet kurbanı

Adalet Bakanı Tayip Loha, İslamcı kesimini eleştirilerini reddedip Kuran’ın kadınların onurunu koruduğunu ve onlara karşı şiddete izin vermediğini söyledi.

İnsan hakları savunucuları ve muhalefet ise kadına suçluyu affetme hakkı veren maddeyi eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü, bu tutumun kadın ve erkekler arasındaki güç dengesini yanlış yorumladığı eleştirisinde bulundu.

Polisin verilerine göre, kadına karşı şiddetin yüzde 58’i evlerde yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre, her yıl 100 ila 200 arasında kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor.