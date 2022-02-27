Cezayir, Ukrayna’da bir vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu

Cezayir, Rusya tarafından saldırı altında olan Ukrayna’nın Kharkiv kentinde bir vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Derin üzüntüyle belirtiyoruz ki 27 Şubat Pazar günü Kharkiv kentinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mevcut diplomatik imkanlar çerçevesinde merhumun cenazesinin ülke topraklarına getirilmesi için çabaların sürdüğü" kaydedildi.

CANLI BLOG | Rusya ve Ukrayna hattındaki tüm gelişmeler

Bakanlık, Ukrayna’daki bütün vatandaşlarının ülkeden tahliye için büyükelçilikle iletişime geçmeye davet etti.

Açıklamada, hayatını kaybeden Cezayirlinin ölüm nedeni ve kimliğine ilişkin bilgilere yer verilmedi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Cezayir'in Polonya Büyükelçiliği de Ukrayna'daki Cezayir vatandaşlarının Polonya sınırı aracılığıyla tahliye edileceğini duyurmuştu.

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliğine göre Ukrayna'daki üniversitelerde yaklaşık 1200 Cezayirli öğrenci bulunurken, ülkede ikamet eden toplam Cezayirli sayısına ilişkin net bir bilgi açıklanmadı.

Avrupa Birliği, hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu