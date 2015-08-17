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Yaşam
Deutsche Welle

Cezası ev hapsine çevrildi

Kız arkadaşının taksirle ölümüne sebebiyet vermekten 5 yıllık hapis cezasına mahkum olan Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, 10 ayın ardından cezaevinden çıkıyor.

17 Ağustos 2015 22:12


Kız arkadaşı Reeva Steenkamp’ın taksirle ölümüne sebebiyet vermekten 5 yıllık hapis cezasına mahkum olan Pistorius, 10 ayın ardından cezaevinden çıkıyor. Pistorius'un cezasının geri kalanı ev hapsine çevrildi.

Güney Afrika’da hapis cezasının altıda biri tamamlandıktan sonra cezayı, ev hapsine çevirmek mümkün olabiliyor.

Bununla birlikte yetkili savcılık Pistorius davasında, pazartesi günü resmen temyiz başvurusunda bulundu. Savcılık bu kez 28 yaşındaki eski atletin cinayetten yargılanmasını istiyor.

Pistorius, eğer cinayetten suçlu bulunursa en az 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya. Temyiz davası, kasım ayında görülmeye başlanacak.

Savcı Luvuyo Mfaku, temyiz başvurusunun zamanlamasının temel prosedürlere uygun olarak yapıldığını ve Pistorius’un cuma günü hapisten çıkması ile bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Genetik bir hastalık nedeniyle çocukken her iki bacağı da diz altından ampute edilen Pistorius, karbondan yapılma yüksek teknoloji ürünü protezleri ile Paralimpik Oyunlar'da kırdığı rekorla dünyaca tanınmıştı.

Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü. Savcılık, 29 yaşındaki Steenkamp’ın bir kavganın ardından vurulduğunu iddia ederken, Pistorius ise eve hırsız girdiğini zannederek silahı ateşlediğini söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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