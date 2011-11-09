Cezalı HES eylemcileri bayramlaşamadı

T24 - Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı Beldesi’nde yaptırılacak hidroelektrik santrale (HES) tepki göstererek eylem yapan köylülerden 13’ü, Tortum Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'HES'in çalışma alanlarında bulunmama ve HES eylemlerinde bulunanlarla ilişki kurmama' cezası nedeniyle akrabaları ve arkadaşlarıyla bayramlaşamadı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık 2 aydır mahkemenin kararına uyduklarını belirten Bekir Bostancı, "Beldede yaşayanların çoğu HES eylemlerine katılmış. Bu nedenle çoğuyla bayramlaşamadık. Bayramlaşmak isteyenlere, bir dahaki bayrama randevu verdik" dedi.



Tortum’un Serdarlı, Bağbaşı ve Pehlivanlı beldelerinden geçen Ödük Çayı üzerine kurulacak HES’lerin yapımını engellemek için düzenlenen eylemlerde özellikle kadınlar ön plana çıktı. Polis, jandarma ve özel güvenlik kuvvetlerinin direnişi kırmak için yaptığı çalışmalar sırasında yer yer çatışmalar çıktı.





Olaylara karıştıkları iddiasıyla 260 kişinin jandarma tarafından ifadesi alındı. HES şantiyesinde çalışanlar, hakarete uğradıkları iddiasıyla Bağbaşı’ndan 10 kişi hakkında 50 bin liralık tazminat davası açtı.







Ceza yüzünden bayramlaşamadılar





5 Eylül günü yapılan eylemde 14 kişi hakkında 250 lira para cezası ve adli takip, 26 Eylül’de ise 11 kişi hakkında 500’er lira para cezası ve adli takip kararı verildi. Belde halkından 17 yaşındaki Leyla Y. hakkında mahkeme tarafından önce HES eylemcileriyle görüşmeme ve çalışma alanına girmeme cezası verildi. İtiraz üzerine Leyla’nın cezası 13 kişiyle görüşmeme şeklinde sınırlandırıldı. Daha sonra polis ve jandarma, vatandaşların direnişini kırdı, HES’in yapımına başlandı.







Bir sonraki bayrama randevu





'HES'in çalışma alanlarında bulunmama ve eylemlerde bulunanlarla ilişki kurmama' cezası alan Ali Dursun (64), Nurettin Uzun (62), Mehmet Dursun (57), Bekir Bostancı (56), Muhsin Saykan (22), Kurban Bayramının ikinci günü Bağbaşı Beldesi’nde düzenlenen bayramlaşmada kedilerine uzatılan elleri geri çevirdi. Görüşme yasağı olanlar, bayramlaşmak isteyenlere "Kusura bakmayın, cezalıyım. Bayramlaşamam. İnşallah bir daha ki bayrama" dedi.







Sadece jandarmayla bayramlarştılar



HES eylemcilerinin avukatı Ercüment Şenol, "Görüşme yasağı olanlar bayramlaşamadılar. Kahvede bayramlaşma düzenlendi ama ne acıdır ki bir çok kişi uzatılan elleri geri çevrildi. Beldede HES çalışmaları başladı ve vatandaşlar engel olmuyorlar. Bu yüzden görüşme yasağının ve adli takip kararının kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.



Yaklaşık iki aydır mahkemenin verdiği karara uyduklarını belirten Bekir Bostancı, "Beldede yaşayanların çoğu HES eylemlerine katılmış. Bu nedenle çoğuyla bayramlaşamadık. Bayramlaşmak isteyenlere, bir dahaki bayrama randevu verdik. Görüşme yasağımız var ancak imza için gittiğimizde sadece jandarmalarla görüşüp bayramlaşabildik. Yakınlarımızın evine bile gidemedik" dedi.



Ahmet Dursun ise "Kardeşimin evine bile gidemedim. Kahvede bayramını kutladım. Karara uyuyoruz kimseyle görüşmüyoruz. Mahkemenin verdiği karara uyuyoruz ve cezalarımızın kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.





