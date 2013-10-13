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Yaşam

Cezaevlerinde sıkılaşan güvenlik önlemleri protesto ediliyor

Bingöl'deki firarın ardından cezaevlerindeki güvenlik önlemlerinin çok sıkılaştığını belirten hükümlüler ve tutuklular, protestoya başladı

13 Ekim 2013 20:07

Edirne Cezaevi'nde baskıların arttığını söyleyen tutuklu yakınları, sanıkların cezaevinde uğradıklarını iddia ettiği baskılara karşı günde iki defa 'Keyfi uygulamalara son' sloganı atarak, 'kapı dövme eylemi' gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan firar eyleminin ardından cezaevlerinde alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.
Radikal'deki habere göre, alınan güvenlik önlemleri ile beraber iddiaya göre tutuklulara yönelik keyfi uygulamalar, hak ihlalleri ve baskılar da arttı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bu hafta tutuklu sanıklarla kapalı görüş yapan yakınları, sanıkların hücrelerinde güvenlik gerekçesiyle haftada 3 veya 4 defa aramaların yapıldığını belirtiyor. Aramalar sırasında tutuklu sanıkların eşyalarının da dağıtıldığını belirten aileler yakınlarının darp edilmesine varan boyutta uygulamalarla karşı karşıya kaldığını öne sürüyor. Tutuklu yakınları, Edirne Cezaevi'nde bir süredir yemeklerin yenmeyecek kadar kötü çıktığını ve sıcak su verilmesinde de sorunlar yaşandığını aktardığını ifade ederek, tutuklularla cezaevi yönetimi arasında yapılan görüşmelerden de olumlu bir yanıtın çıkmadığına değiniyor.
Tutuklu yakını aileler, cezaevinde bulunan yakınlarının keyfi uygulamalara karşı günde iki defa 'Keyfi uygulamalara son' sloganı atarak kapı dövme eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Aileler, tutuklu yakınlarının aktardıkları hak ihlalleri ile ilgili cezaevi yetkilileri ile yaptıkları görüşmede yetkililerin kendilerine, "Onların yediği yemeği biz de yiyoruz. Eskiden 20 tutukluya haftada bir saat su veriliyordu" gerekçelerini ileri sürdüğünü söylüyor.  

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