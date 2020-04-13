MLSA: Cezaevlerinde Koronavirüs'e bağlı ölümler başladı; tahliye başvurularımız bir aydır sonuçlanmadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün beş farklı cezaevindeki 17 hükümlüye Koronavirüs tanısı konduğunu, üç hükümlünün ise tedavi sırasında hayatını kaybettiğini açıklaması tahliye başvurularını bir kez daha gündeme getirdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nde yer alan habere göre, avukatlar, cezaevinde bulunan altı gazeteci ve bir aktivist için yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 18 Mart tarihinde yaptıkları tahliye başvurularının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sonuçlanmadığını duyurdu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Açık cezaevlerinde 3 mahkûm Koronavirüs'ten öldü, 17 mahkûmda ise virüs tespit edildi" açıklamasını hatırlatan MLSA avukatları, cezaevinde bulunan müvekkilleri gazeteciler Aziz Oruç, Nedim Türfent, Oğuz Usluer, Uğur Yılmaz, Ziya Ataman, Rawin Sterk ve aktivist Patrick Kraicker için bir ay önce sunduğu tahliye taleplerinin hala sonuçlanmadığını belirtti.

"Yargıdaki sessizlik, AYM ve AİHM sürecini de engelliyor"

Başvurular karşısında yargıdaki sessizliğin Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru adımlarını uğrattığını belirten MLSA avukatları, cezaevlerinde Koronavirüs kaynaklı ölümlerin yetkililerce telaffuz edilmeye başlanması ile yargının tahliye talepleri konusundaki bu tavrının daha vahim sonuçlar doğurabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi.

Tahliye talepleri cevaplanmayan gazeteciler

MLSA’nın hakkında tahliye talebinde bulunduğu gazeteciler 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla aldığı cezası Ekim 2019’da onanmış olan eski Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Türfent, dosyaları yargıtayda bekleyen Habertürk TV eski koordinatörü Oğuz Usluer ve eski Bitlis Belediyesi Basın Birimi sorumlusu Uğur Yılmaz ve Alman vatandaşı aktivist Patrick Kraicker bulunuyor.

Dosyası istinaf mahkemesinde önünde bekleyen DİHA muhabiri Ziya Ataman, Roj News editörü Aziz Oruç ile 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla Ankara’da tutuklu bulunan Rûdaw TV muhabiri Rawin Sterk ise tahliye başvurularının sonuçlanmasını bekleyenler arasında.

TIKLAYIN - Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti