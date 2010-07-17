-CEZAEVLERİNDE 4 BİN KADIN TBMM (A.A) - 16.07.2010 - Ceza infaz kurumlarında bulunan kadınların sayısında 3 yıl önceye göre artış oldu. ''Adli'', ''sağ terör'', ''sol terör'', ''itirafçı terör'', ''çıkar amaçlı suç örgütü mensubu'' suçlarından 2007'de 3 bin 147 kadın cezaevinde bulunurken 30 Nisan 2010 itibariyle bu sayı 4 bin 84'e çıktı. Kadınlar en fazla adam öldürme suçu işledi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, Karataş, Ankara, Bakırköy ve Çifteler kapalı, Denizli açık olmak üzere, 5 kadın ceza infaz kurumu bulunduğunu bildirdi. Kadın kapalı ve kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde kreş bulunduğunu, annesinin yanında kalan çocukların kreşten yararlandığını ifade eden Ergin, 3 Haziran 2010 itibariyle ceza infaz kurumlarında 444 annenin yanında 479 çocuğun barındığını kaydetti. Ergin, annesinin yanında 0-2 yaş grubunda kalan çocuk sayısının 294, 3-4 yaş grubunda 136 ve 5-6 yaş grubunda 49 çocuğun olduğunu kaydetti. Ergin, annelerinin yanında kalan çocukların mama, bez, süt gibi masraflarının devletçe karşılandığına, 6 yaşını dolduran çocukların ise ailesine, vasisine veya SHÇEK'e teslim edildiğine işaret etti. -EN FAZLA ADAM ÖLDÜRME SUÇU İŞLENİYOR- Bakan Ergin, Mayıs 2010 itibariyle tüm ceza infaz kurumlarında tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kadınların suç gruplarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre kadınlar en fazla adam öldürme, daha sonra uyuşturucu, hırsızlık, yağma-gasp suçundan ceza infaz kurumlarında bulunuyor. 938 kadın adam öldürme, 739 kadın uyuşturucu, 625 kadın hırsızlık, 395 kadın yağma-gasp, 200 kadın fuhuş, 137 kadın dolandırıcılık, 122 kadın sahtecilik suçundan ceza infaz kurumlarında. Tutuklu kadınlarda ise ilk sırayı uyuşturucu alıyor. 392 kadın uyuşturucu, 268 kadın hırsızlık, 239 kadın adam öldürme, 126 kadın fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek suçundan tutuklu bulunuyor. Hükmen tutuklulukta da adam öldürme suçu ilk sırada geliyor. 306 kadın adam öldürme, 288 kadın hırsızlık, 212 kadın uyuşturucu, 180 kadın yağma/gasp suçundan ceza infaz kurumlarında yatıyor. -SON 3 YILIN RAKAMLARI- Son 3 yılda tüm ceza infaz kurumlarında, tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kadınların sayısında da yıllara göre artış yaşandı. ''Adli'', ''sağ terör'', ''sol terör'', ''itirafçı terör'', ''çıkar amaçlı suç örgütü mensubu'' suçlarından 2007'de 3 bin 147, 2008'de 3 bin 599, 2009'da 4 bin 13, 30 Nisan 2010 tarihi itibariyle ise 4 bin 84 kadın ceza infaz kurumlarında, tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor. Kadınların ceza infaz kurumlarında bulunma suçlarında ilk sırada adli suçlar yer alıyor.