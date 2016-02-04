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Kapalı cezaevine nakledilen Nişanyan'ın avukatları itirazda bulundu

Nişanyan'ın 11 yılı aşkın hapis cezası bulunuyor

04 Şubat 2016 22:27

Cezaevi kullarının ihlali gösterilerek 22 Ocak'tan beri Sultanhisar Açık Cezaevi'nin kapalı kısmına nakledilen Sevan Nişanyan'ın avukatları konuyla ilgili itirazda bulunurken yazarın durumu infaz hakimliğinin vereceği kararla netleşecek.  

Agos'un haberine göre, hakkında 11 yılı aşkın hapis cezası bulunan Sevan Nişanyan, bir yıl Aydın Yenipazar Kapalı Cezaevi’nde kaldıktan sonra Eylül 2015’te Sultanhisar Açık Cezaevi’ne nakledilmişti. Ancak 22 Ocak Cuma günü Nişanyan’ın aynı cezaevinin kapalı kısmına nakli gerçekleşti. 

 

"İtiraz birkaç ay sürecek"

 

Nişanyan’ın avukatlarından Murat Akçı, Agos’a yaptığı açıklamada karara ilişkin infaz hakimliğine itiraz ettiklerini belirtti: “Sevan Nişanyan’ın aldığı disiplin cezasına ilişkin infaz hakimliğine itirazımızı yaptık. İtiraz süresi birkaç ayı bulacağı için Sevan Bey bir süre daha cezaevinin kapalı bölümünde kalacak. İnfaz hakimliğinden çıkacak karar doğrultusunda Sevan Bey’in durumu netleşecek. Sevan Bey’in diğer davalarına dair ise herhangi bir tebligat elimize ulaşmış değil,şu an için o davalarda bir gelişme yok.”

 

Sözlük çalışması askıda

 

Öte yandan Avukat Murat Akçı, Sevan Nişanyan’ın aldığı disiplin cezasının, yazarın cezaevindeyken yürüttüğü sözlük çalışmasını da sekteye uğratacağını belirtti

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