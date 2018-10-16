Cezaevinden kaçtı, polisler peşini bıraksın diye arkadaşlarına sosyal medyada 'ölüm ilanı'nı paylaştırdı

Adana’da, cezaevi firarisi Ahmet Bedircan, polislerin peşini bırakması için sosyal medyadan arkadaşlarına ölüm inanını paylaştırdı. Kendisi için cenaze töreni düzenleten firarinin oyunu, baba Cesim Bedircan’ın taziye evine gitmesiyle bozuldu.

Bedircan, ‘kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar etti. Tekrar cezaevine girmek istemeyen Bedircan, polislerin peşini bırakması için sosyal medyada ‘ölü taklidi’ yaptı. Vücudunu sargı beziyle sararak fotoğraf çektiren Bedircan’ın fotoğrafı, arkadaşları tarafından 'Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun' notuyla paylaşıldı.

Fotoğrafın yayılması üzerine oğlunun öldüğünü düşünen baba Cesim Bedircan, Adana’daki taziye evine gitti. Taziye evinde kimseyi bulamayan baba, karakola gidip, “Oğlumun öldüğünü duyunca Adana'ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum" diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bedircan'ı yakalamak için harekete geçti. Bedircan'ın gidebileceği yerlerde beklemeye başlayan ekipler, firari hükümlüyü, Gülbahçesi Mahallesi'nde sahte kimlikle yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine kondu.