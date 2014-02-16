Cezaevinden izinli çıkan mahkum adam yaralamaktan gözaltına alındı

İzmir’de, cezaevinden izinli çıkan 37 yaşındaki Ali Can Erol, tartıştığı kişiyi tabancayla bacaklarından yaraladıktan sonra, 3 işyerine ateş etti. Bindiği taksinin şoförünü silahla etkisiz hale getiren Erol, polise de ateş açtı. Gözaltına alınan Ali Can Erol, "Onların eceli ben olacağım. Çiğli’yi fuhuş mekanı yaptılar" diye bağırdı.

Yaralama suçundan Aliağa’daki Yenişakran Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ali Can Erol, 5 gün izin alarak dışarı çıktı. İznin bittiği cumartesi günü cezaevine dönmeyen ve kiraladığı otomobil ile dolaşan Erol, Menemen’de tartıştığı bir kişiyi tabanca ile bacaklarından yaraladı. Ali Can Erol, bindiği kiralık otomobili Menemen’de terk ettikten sonra Çiğli İlçesi’ne gitti.

Çiğli’ye bağlı Köyiçi Mahallesi’nde bir birahanenin önüne saat 23.30’da gelen Ali Can Erol, belinden çıkardığı tabancayla işyerine doğru ateş etti. Silah sesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibinden kaçmak isteyen Erol, birahane yakınındaki 35 DT 419 plakalı taksi şoförü 35 yaşındaki Engin Tektaş’ı silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Erol, taksi şoföründen Menemen’e doğru gitmesini isterken yol üzerindeki tekel bayii ile bir pastaneye ayrıca kendisini takip eden polislere de ateş açtı.

Kaçış güzargahından ’U’ dönüşü yaparak karşı yöne geçen ve Karşıyaka yönüne giden taksinin önü, Çiğli Emniyet Müdürlüğü yakınlarında kesildi. 45 dakika süren kovalamaca ardından Ali Can Erol, tabancasını bırakarak teslim oldu.

'Onların eceli olacağım'

Çiğli Emniyet Müdürlüğü’ne, ardından sorgulanmak üzere Bozyaka’daki Gasp Büro Amirliği’ne götürülen Erol, "Hepsi Çiğli’yi terk edecek. Onların eceli ben olacağım. Çiğli’yi fuhuş mekanı yaptılar. Çakallar buraları terk edecek" diye bağırdı. Taksi şoförü Tektaş da ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Hakkında soruşturma sürdürülen Ali Can Erol’un sorgusunun ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.