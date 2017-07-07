Cezaevinden çıkan Deniz Seki, konserleri için boksla kilo verecek

Cezaevinden çıktıktan sonra konserlere hazırlanan Deniz Seki, fazla kilolarından kurtulmak için hem iddialı bir diyete hem de boks derslerine başladı. Şimdiye kadar 3 kilo veren Seki'nin boks öğretmeni ise kardeşi Serkan Seki.

Deniz Seki'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından yayınlanan ilk single'ı "Şükür Kavşturana" büyük ilgi gördü. Hürriyet'te yer alan habere göre, single'ın başarısından mutlu olan Seki, albüm için çalışmalara başladığını söyledi. Seki, "Her gece hepiniz bu şarkılarımı severek dinlerken hayal ettim. Şükür Kavuşturana bu yüzden çok kıymetli, devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.