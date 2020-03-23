Cezaevindeki Harvey Weinstein'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve cezaevinde olan film yapımcısı Harvey Weinstein'a yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan film yapımcısı Harvey Weinstein, cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Rikers Adası Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Weinstein’a yapılan Koronavirüs pozitif çıkmasıyla yapımcı, ABD’nin Buffalo şehri yakınlarında bulunan Wende Islah Evi’nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Yapımcının kalacağı cezaevinden ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama yapılmazken, cezaevinde iki kişinin de Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. Weinstein ile ilgilenen personelin de karantinaya alındığı belirtildi.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’ın virüsü Rikers Adası’nda kaptığı düşünülüyor.