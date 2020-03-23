T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Cezaevindeki Harvey Weinstein'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunmuş, 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

23 Mart 2020 09:02

Tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan ve cezaevinde olan film yapımcısı Harvey Weinstein'a yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı.

23 yıl hapis cezasına çarptırılan film yapımcısı Harvey Weinstein, cezası açıklandıktan sonra gönderildiği Rikers Adası Cezaevi’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Weinstein’a yapılan Koronavirüs pozitif çıkmasıyla yapımcı, ABD’nin Buffalo şehri yakınlarında bulunan Wende Islah Evi’nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Yapımcının kalacağı cezaevinden ile ilgili bir doğrulama ya da yalanlama yapılmazken, cezaevinde iki kişinin de Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. Weinstein ile ilgilenen personelin de karantinaya alındığı belirtildi. 

23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’ın virüsü Rikers Adası’nda kaptığı düşünülüyor.

ETİKETLER

harvey weinsteinmetoofilm yapımcısıabdhollywoodkoronavirüstestpozitif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24